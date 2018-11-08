Ученые выяснили, почему тело австрийского священника сохранилось спустя 300 лет

Ученые выяснили, почему тело австрийского священника отлично сохраняется уже 3 столетия.

Об этом сообщает издание Express.

Когда тело священника, умершего в 1746 году, было обнаружено, многие посчитали, что стали свидетелем чуда. В христианстве сохранение физической оболочки человека после смерти считается признаком святости.

Ученые исследовали находку в течение десяти месяцев. Они подтвердили, что перед ними действительно останки приходского викария Франца Ксавьера Синдлера фон Розенгега, который жил с 1709 по 1746 годы. Прежде считалось, что он умер от эпилепсии, однако результаты анализов показали, что причиной смерти стало внутреннее кровотечение в районе правого легкого из-за прогрессирующего туберкулеза. Викарий был отъявленным курильщиком.

«Труп священника набили клочками ткани, ветвями и щепками, а затем тело перенесли в склеп. Климатические условия склепа гарантировали нетленность тела», — заявили исследователи.