Хакеры-исламисты опубликовали "заявление" Папы Римского о начале Третьей мировой войны

Хакеры взломали аккаунты нескольких американских газет и опубликовали в них ложные новости, в частности о начале Третьей мировой войны.

Атаке подверглась сеть микроблогов Twitter газеты New York Post и информационного агентства United Press International, сообщают Подробности со ссылкой на Washington Times.

По данным СМИ, вскоре после взлома в аккаунте издания появилось сообщение о том, что одна из противокорабельных ракет, принадлежащих КНР, поразила американский сверхтяжелый атомный авианосец USS George Washington.

Вскоре после этого стало также известно о взломе аккаунта United Press International. Отмечается, что злоумышленники опубликовали те же сообщения, что и в профиле New York Post, а также "заявление" Папы Римского Франциска о начале Третьей мировой войны.

Напомним, что 12 января хакеры-исламисты взломали твиттер Центрального командования США.