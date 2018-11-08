В Греции тысячи священников выступили против отмены государственных зарплат

Греческие священники выступили против соглашения об условиях отделения Церкви от государства.

За отмену соглашения, подписанного архиепископом Афинским и всей Греции Иеронимом и премьер-министром Алексисом Ципрасом, выступил Святой союз священнослужителей Греции (ISKE), в который входит девять тысяч греческих священников из примерно 11 тысяч, сообщает российское информагентство.

Священнослужители заявили, что их “противодействие будет массовым и беспрецедентным в истории Греции”.

“Союз будет бороться за то, чтобы осталась существующее договорное обязательство государства выплата зарплаты духовенству — как обмен на то, что дала Церковь государству… Простой священник от Крита до Эвроса, от Ионических островов до Додеканесских островов поднимется и будет вместе с нами бороться не только за права священнослужителей, но и за сохранение нашей греческой православной традиции”, — говорится в заявлении ISKE.

Святой союз священнослужителей Греции также призвал «и народ, живущий в темные дни, поддержать духовенство и Церковь нашей родины».

Правящая партия Коалиция радикальных левых «СИРИЗА» 2 октября внесла в парламент Греции проект конституционных изменений, которые предлагают «модернизировать» статью 3 Конституции.

Законопроект предлагает закрепить религиозный нейтралитет государства, при этом сохранив «по историческим и практическим причинам признание Православной Церкви как господствующей религии».

6 ноября премьер-министр Алексис Ципрас, архиепископ Афинский и всей Греции Иероним и члены Синода Элладской Православной Церкви на встрече обсудили реформу и подписали совместное заявление, которое определяет условия отделения Церкви от государства в рамках конституционной реформы. В соответствии с соглашением около 10 тысяч священников и вспомогательного персонала перестанут получать государственную зарплату. Вместо этого государство один раз в год будет перечислять субсидию в специальный церковный фонд для зарплат священнослужителей.