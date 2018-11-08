В Камеруне освободили похищенных боевиками учеников христианской школы

79 учеников пресвитерианской школы, которые были похищены в англоязычном регионе Камеруна пятого ноября, были освобождены.

Об этом рассказал министр коммуникации страны Исса Бакари Тчирома, сообщает "ТСН".

«Все 79 школьников были освобождены», — заявил он.

В то же время министр не привел никаких деталей обстоятельств, при которых дети были освобождены.

Пятого ноября боевики с оружием похитили 79 учеников из школы, которая расположена в столице Северо-Западного региона городе Баменда. Впоследствии появилось видео, на котором 11 мальчиков называют свои имена и название школы, из которой их похитили, и заявляют, что это сделали англоязычные сепаратисты из группировки Amba Boys.

Подобное похищение стало самым масштабным в истории Камеруна и всего за день до инаугурации президента Поля Бия, который начинает уже свой седьмой срок и руководит франкоязычной страной с 1982 года. Английская часть Камеруна Бию считает диктатором, на фоне чего и разворачиваются периодические конфликты и сепаратистские настроения. Перед началом седьмого срока 85-летний президент пообещал проводить политику децентрализации для решения проблем в англоязычных регионах страны.