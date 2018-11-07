В Египте 3 тысячи церквей не получили разрешение легализовать свои здания

В Египте более 3 000 церквей все еще ждут юридического признания от правительства в соответствии с законом, принятым два года назад.

В 2016 году в Египте был принят закон, предоставляющий всем христианам право строить и ремонтировать здания церквей. В октябре этого года Watani International сообщило, что из 3 730 заявок от незарегистрированных общин было одобрено только 340, сообщает Христианский мегапортал invictory.com со ссылкой на The Christian Post.

Правозащитники раскритиковали египетский закон, потому что он дает право губернаторам отказать в строительстве, и представители церквей не могут оспорить это решение. Также в соответствии с законом количество церквей должно соответствовать количеству христиан в районе.

В международной благотворительной организации «Фонд Варнава» сообщили о более чем 3 000 церквях, которые все еще ждут правительственного разрешения. В организации отметили, что до закона 2016 года церквям было чрезвычайно трудно получить официальное разрешение на строительство или ремонт церковного имущества.