Ректор Московской духовной академии рассказал, почему его не пропустили в Украину

Ректору Московской духовной академии архиепископу Верейскому Амвросию сегодня на пропускном пункте Киев (Жуляны) не разрешили въезд в Украину.

Об этом он сообщил в своем Телеграм.

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«Сегодня меня не пустили в Украину. Я прилетел в Киев для участия в богослужениях дня памяти преподобного Нестора Летописца и в годичном акте Киевской духовной академии. Меня задержали на пропускном пункте аэропорта “Киев” (Жуляны), провели в отделении пограничной службы собеседование и отказали во въезде на территорию Украины», - рассказал ректор МДА.

Он также назвал причину отказа во въезде в Украину.

«В бумаге, выданной мне пограничниками, официально указана откровенно надуманная причина: «не може пiдтвердити мету запланованного перебування на территории Украины». Конечно, у меня было с собой приглашение от ректора КДА епископа Сильвестра, и мое проживание планировалось вместе с другими гостями в гостинице Киево-Печерской лавры. Когда я рассказал об этом и спросил, как понимать указанную причину - мне не ответили», - написал архиепископ Верейский Амвросий.

Актовый день в КДАиС будут отмечать 9 ноября, в день памяти преподобного Нестора Летописца.