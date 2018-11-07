Игроки бразильской футбольной команды надели форму с именами 11 жертв синагоги в Питтсбурге

Игроки одной из самых знаменитых футбольных команд Бразилии во время матча носили униформу с именами 11 жертв стрельбы в Питтсбурге.

Каждый из 11 игроков команды Corinthians Paulista во время матча чемпионата Бразилии по футболу против Botafogo в Сан-Паулу, прошедшего 4 ноября, носил памятные футболки, сообщает Jewish Telegraphic Agency.

«Резня в Питтсбурге во время еврейской религиозной службы нанесла ущерб нашим фундаментальным ценностям» – сказал в послании президент Corinthians Андрес Санчес. - Вот почему мы приняли решение почтить жертв этого иррационального акта насилия и призвать все народы сосуществовать в гармонии и уважении друг к другу».

В партнерстве с еврейской федерацией Сан-Паулу футболки будут выставлены на аукцион, а собранные деньги пойдут на строительство памятника против нетерпимости. Остальные будут пожертвованы Ten Yad, еврейской благотворительной организации, борющейся с голодом в Бразилии.

Преступник вошел в синагогу «Древо Жизни» в Питтсбурге 27 октября, во время субботней утренней службы и убил 11 членов различных общин, которые там молились.