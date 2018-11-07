В Германии 94-летний бывший охранник нацистского лагеря СС предстал перед судом

Сегодня, 6 ноября, 94-летний бывший военнослужащий СС предстал перед немецким судом по обвинению в соучастии в убийстве за предполагаемые преступления, совершенные в течение многих лет, когда он служил охранником в концентрационном лагере нацистов Штуттхоф.

Иоганн Ребоген был доставлен в суд округа Мюнстера в инвалидном кресле, с деревянной тростью и портфелем на коленях, сообщает The New York Times.

Он казался настороженным и внимательным, когда председательствующий судья Райнер Бракхейн задавал ему вопросы, он отвечал лаконичными предложениями.

Ребоген работал охранником в лагере к востоку от Данцига, который сегодня является польским городом Гданьск, с июня 1942 года до начала сентября 1944 года. Нет никаких доказательств, связывающих его с конкретным преступлением, но в Штуттхофе были убиты более 60 000 человек, и прокуроры утверждают, что, будучи охранником он был причастен по меньшей мере к сотням смертей.

Вышедший в отставку государственный служащий не проявил никакой реакции, когда прокурор Андреас Брендель прочитал обвинения против него, подробно изложив ужасные способы убийства заключенных в Штуттхофе.

Ребоген, бывший штурман СС, не отрицает, что служил в лагере во время войны, но говорит следователям, что он не знал об убийствах и не участвовал в них.

В знак уважения к его возрасту и здоровью суд ограничивается максимум двумя часами в день не более двух дней подряд. В то же время, поскольку ему было менее 21 года во время его предполагаемых преступлений, он предстает перед судом по делам несовершеннолетних и будет приговорен к лишению свободы на срок не более 10 лет.

Семнадцать выживших и родственники жертв Штутхофа присоединились к суду в качестве соистцов, но Брендель сказал, что неясно, будет ли кто-нибудь из них лично давать показания из-за их возраста.