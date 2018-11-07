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На Стене Плача люди заметили "знамение конца света"

12:19, 07 ноября 2018
Мир
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Змея напугала паломников в Иерусалиме / pixabay

Как сообщает "Сегодня", пресмыкающееся забрал со Стены профессиональный змеелов.

Паломники, которые находились там во время инцидента, восприняли случившееся как знак о приближении конца света.

На кадрах видно, как на Стене появляется большой змей. Он напугал голубя, который сидел рядом, и многих паломников. Очевидцы сняли инцидент на видео.

Верующие, которые видели появление змея, утверждают, что стали свидетелями апокалиптического знамения.

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