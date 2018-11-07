На Стене Плача люди заметили "знамение конца света"

На YouTube-канале Western wall news появилось видео со змеей, которая пытается поймать голубя на Стене Плача в Иерусалиме.

Как сообщает "Сегодня", пресмыкающееся забрал со Стены профессиональный змеелов.

Паломники, которые находились там во время инцидента, восприняли случившееся как знак о приближении конца света.

На кадрах видно, как на Стене появляется большой змей. Он напугал голубя, который сидел рядом, и многих паломников. Очевидцы сняли инцидент на видео.

Верующие, которые видели появление змея, утверждают, что стали свидетелями апокалиптического знамения.