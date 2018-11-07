На Стене Плача люди заметили "знамение конца света"
12:19, 07 ноября 2018Мир
3015 0
Змея напугала паломников в Иерусалиме / pixabay
На YouTube-канале Western wall news появилось видео со змеей, которая пытается поймать голубя на Стене Плача в Иерусалиме.
Как сообщает "Сегодня", пресмыкающееся забрал со Стены профессиональный змеелов.
Паломники, которые находились там во время инцидента, восприняли случившееся как знак о приближении конца света.
На кадрах видно, как на Стене появляется большой змей. Он напугал голубя, который сидел рядом, и многих паломников. Очевидцы сняли инцидент на видео.
Верующие, которые видели появление змея, утверждают, что стали свидетелями апокалиптического знамения.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter