В Греции перестанут платить зарплаты священникам

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас и Предстоятель Греческой Православной Церкви Блаженнейший Иероним достигли предварительного соглашения, согласно которому около десяти тысяч священников и вспомогательного персонала не будут получать зарплату от имени государства.

Об этом сообщает Newsone.ua со ссылкой на Reuters.

Известно, что в рамках нынешней системы зарплаты священникам выплачиваются непосредственно из государственного бюджета, как и всем государственным служащим. В год на зарплату священников уходит около €200 млн.

В то же время достигнутое соглашение предусматривает, что в будущем государство будет направлять ежегодно субсидию в специальный церковный фонд для выплаты зарплаты священникам. Данный шаг означает, что священники больше не будут считаться государственными служащими, а распределять им зарплаты из этого фонда будет Церковь.

Также в соглашении предусмотрено урегулирование многолетнего спора о собственности между греческим государством и Церковью, которая является одним из крупнейших владельцев недвижимости в стране. Ципрас объяснил, что новый фонд будет создан совместно церковью и государством, а последнее сможет пользоваться собственностью Церкви.

Сделка должна быть одобрена кабинетом министров, парламентом и церковными лидерами.

Между тем некоторые греческие священники уже заявили, что они будут бороться с любыми попытками лишить их статуса госслужащих.