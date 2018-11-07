100 тысяч евангелических общин присоединились к молитве за гонимую Церковь

100 000 общин по всему миру и миллионы христиан объединились в День молитвы за гонимую Церковь в воскресенье, 4 ноября.

Всемирный евангелический альянс (WEA) при поддержке других правозащитных организаций впервые провел Международный День молитвы за гонимую Церковь (IDOP) 20 лет назад, сообщает Христианский Мегапортал invictory.com со ссылкой на The Christian Post.

По словам Годфри Йогараджа, исполнительного директора Комиссии по религиозной свободе WEA, задача мероприятия – рассказать христианам во всем мире о проблеме гонений.

«Мы надеемся, что IDOP вдохновит всех откликнуться на нужды страдающих, — сказал Йогараджа. – Также мы надеемся, что IDOP вдохновит тех, кто пострадал от гонений и напомнит о том, что они являются частью глобальной семьи верующих, которые их поддерживают».

Каждый год тема мероприятия меняется. В 2018 году тема Дня молитвы — «Услышь их крик».

Правозащитная организация Open Doors USA в январе опубликовала отчет, согласно которому, около 215 тысяч христиан по всему миру подвергаются преследованиям из-за своих убеждений.

Open Doors USA сообщила, что более 3 000 христиан были убиты в 2017 году за свою веру. Около 800 церквей подверглись нападениям.