Власти Италии по решению суда могут взыскать с Католической Церкви до 5 млрд евро

Власти Италии должны взыскать с Католической Церкви средства, которые не были уплачены по налогу на недвижимость за период с 2006 по 2011 годы.

Такое решение принял Европейский суд. По экспертной оценке речь идет о немалой сумме - в четыре-пять миллиардов евро, сообщает euronews.com.

Отмечается, что несколько лет назад европейские судьи пришли к выводу, что вернуть средства задним числом невозможно. Но теперь они отменили вердикт.

В настоящее время церковь в Италии освобождена от уплаты налога на недвижимость в случае, если принадлежащие Церкви объекты используются в некоммерческих целях. Под эту статью подпадают больницы и школы для малоимущих: учреждения от которых Церковь не получает доход.

Секретарь Епископской конференции Италии Стефано Руссо признал, что Церковь должна платить налог на недвижимость, если речь идет о коммерческих объектах, в частности о гостиницах или платных школах и клиниках, находящихся в собственности Католической Церкви.