В феврале Ватикан и РПЦ обменяются визитами

Делегации Русской Православной Церкви и Святого престола совершат взаимные визиты в феврале, к третьей годовщине первой в истории встречи Патриарха Кирилла и папы Римского, заявил апостольский нунций в РФ Челестино Мильоре.

Об этом сообщает "Благовест-инфо".

«В феврале будет отмечаться три года со встречи в Гаване, в Москве, конечно, будет делегация из Ватикана, и русская делегация (приедет в Рим – ред.). И там будет также собрание двусторонней комиссии по культуре», — заявил он, охарактеризовав отношения между церквями как «очень насыщенные».

Первая в истории встреча предстоятеля Русской Православной Церкви Патриарха Кирилла и Папы Римского Франциска прошла в феврале 2016 года на Кубе.

В конце октября председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион посетил Рим с рабочим визитом. В ходе поездки он провел встречу с Папой Римским Франциском, на которой была затронута тема церковной ситуации в Украине.