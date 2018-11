В Великобритании отметили День молитвы о СМИ

Британская организация христианских журналистов Christians in Media выступила с инициативой учредить день, когда христиане всего мира совместно будут молиться за средства массовой информации и журналистах, которые там трудятся.

В этом году День молитвы о СМИ (англ. Day of Prayer for the Media) прошел в воскресенье 4 ноября, передает "Благовест-инфо".

«Можно любить или ненавидеть СМИ — они играют чрезвычайно важную роль в нашей жизни, — заявляют организаторы акции в обращении, опубликованном на сайте события. — В своих лучших проявлениях средства массовой информации предоставляют возможность высказаться тем, кто лишен права голоса, призывают к ответу сильных мира сего и заявляют о несправедливых деяниях, в то же время развлекая нас и информируя нас».

Люди, работающие в СМИ и стремящиеся нести своим читателям, зрителям и слушателям правдивую информацию, нуждаются в поддержке, напоминают организаторы.

По словам организаторов, День молитвы о СМИ нужен для того, чтобы верующие люди высказались за честную, достоверную и точную журналистику. Эта акция нужна также тем христианам, кто работает как в различных СМИ и озабочен проблемами современного общества, чтобы вдохновить их создавать материалы, проливающими свет на то, что происходит.