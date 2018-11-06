В Ватикане покажут картины из Третьяковской галереи

Работы Казимира Малевича, Михаила Врубеля, Ильи Репина и других мастеров покажут в Ватикане Третьяковская галерея и другие российские собрания.

Вход на выставку будет бесплатным, сообщает российское информагентство.

«19 ноября открываем выставку в Музеях Ватикана, в крыле Карла Великого, галерее колоннады собора святого Петра. Это исключительная по уровню и замыслу выставка, которая была для нас огромной вехой. Первый раз в составе выставки около 40 произведений из постоянной экспозиции Третьяковской галереи. Всего Третьяковская галерея предоставит для проекта 47 работ, а общее число памятников на выставке - 54 экспоната», - сказала гендиректор Третьковки Зельфира Трегулова в рамках мультимедийного видеомоста Москва - Ватикан.

Отмечается, что ГТГ впервые расстаётся одновременно со столь значительным корпусом работ из своей постоянной экспозиции.

На выставке представят «Явление Христа народу» Александра Иванова, иконы «Крещение» и «Преображение», а также «Троицу» Паисия.

Помимо этого, картина «Неутешное горе» Ивана Крамского будет представлена напротив иконы «Не рыдай Мене, Мати», а его же «Христос в пустыне» - рядом с «Христом в темнице», деревянной скульптурой XVII века из Перми.

Другими экспонатами станут «Богоматерь Киккская» Симона Ушакова, «Над вечным покоем» Исаака Левитана, «Чёрный квадрат» К.Малевича, «Голгофа» Николая Ге, «Демон (сидящий)» М.Врубеля, «Троица» Наталии Гончаровой, «Купание красного коня» Кузьмы Петрова-Водкина, «Перед исповедью» И.Репина и произведения других мастеров.

Другими участниками смотра станут Русский музей, Музей Андрея Рублева, музеи Вятки, Иваново, Перми и другие.

Выставка «Русский путь. От Дионисия до Малевича» продлится с 19 ноября по 16 февраля 2019 года. Она станет ответом на проект Музеев Ватикана, начатый осенью 2016 года в Третьяковской галерее.