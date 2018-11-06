В Армении не будут проводить форум ЛГБТ-христиан
14:17, 06 ноября 2018Мир
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Армения, иллюстрация / Hightech.fm
В Армении не будет проведен "XI форум ЛГБТ-христиан Восточной Европы и Центральной Азии".
Об этом заявил начальник полиции Армении Валерий Осипян, сообщает российское информагентство.
"Учитывая определенные риски, подобного форума в Армении проводиться не будет", - сказал он журналистам, отказавшись от дальнейших комментариев.
Планировалось, что форум состоится в Ереване 15-18 ноября. Его организатором в Армении выступала неправительственная организация "Новое поколение".
Ранее Армянская Апостольская Церковь осудила возможность проведение ЛГБТ-форума в Армении. Кроме того, ряд общественных организаций готовили акции протеста в связи с проведением этого мероприятия в стране.
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