В Эстонии к повторному открытию нарвского Александровского собора готовят музыкальное шоу

Легендарный нарвский Александровский собор Эстонской евангелическо-лютеранской церкви готовится к повторному открытию 13 ноября. На этот раз – музыкальному.

Главный зал Александровской церкви вновь откроется для посетителей. Его приведут в порядок, обезопасив и ликвидировав угрозу обвала. В помещении будет установлено временное отопление, современное звуковое и световое оборудование для видеоинсталляции под куполом церкви, которая расскажет историю Нарвы, сообщает Rus.Postimees.

Во время светового шоу, получившего название «Небо над Нарвой», под сводами церкви возникнут чарующие картины. Зрители смогут наблюдать за происходящим из удобных откидывающихся кресел, сообщают организаторы. Вслед за этим музыканты из Эстонии и России исполнят лучшие произведения. Голоса и звуки зазвучат совершенно особенно под сводами храма с его потрясающей акустикой.

В последнее время храм упоминался в СМИ исключительно в связи со скандалом 2015 года, когда приход Александровской лютеранской церкви Нарвы обанкротился. Через год кредиторы выставили здание на аукцион, и в июне 2016 года государство приняло решение выкупить банкротное имущество нарвского собора. И вот, наконец, спустя два года, церковное здание готовится к повторному открытию, на этот раз – музыкальному.

В период с 13 по 16 ноября в Александровской церкви по случаю возобновления ее деятельности пройдут четыре концерта, организуемые Eesti Kontsert. В программе – выступление солистки московского театра «Новая опера» Натальи Креслиной, петербургского ансамбля The Pocket Symphony, камерного хора Collegium Musicale, пианиста Калле Рандалу, Эстонского национального мужского хора (RAM) и духового оркестра Департамента полиции и погранохраны.