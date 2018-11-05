Актер Василий Лановой помогает восстановить сгоревший храм

В понедельник 5 ноября популярный актер Василий Лановой приехал в село Смотрова Буда Клинцовского района – там он помогает восстанавливать храм в честь Святителя Николая Чудотворца.

Для 84-летнего прославленного актера Смотрова Буда стала близким местом с 2014 года. Он не раз уже бывал в селе – приезжал смотреть за ходом восстановительных работ в церкви, рассказал портал Клинцы.Инфо.

Известный актер помогает в строительстве храма, для чего устраивает благотворительные концерты и встречи.

Церковь в клинцовском селе сгорела в 1991 году, и четыре года назад ее начали восстанавливать. О беде с храмом народному артисту СССР Василию Лановому рассказала его продюсер Антонина Журавлева. Она родом из этого села. В этой церкви ее крестили. Вместе с директором клинцовского спецуправления механизации Александром Лысаковым она решила восстановить храм. Услышав ее рассказ, Василий Семенович тоже решил присоединиться к благому делу.

Сам же артист рассказывал в СМИ об особом отношении к брянскому краю. В свое время на него большое впечатление произвела песня «Шумел сурово брянский лес».

– Вскоре я оказался на родине этой песни и воочию убедился в величии края, где враг теряет свою силу.