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Опубликованы фото самого большого деревянного храма в мире

16:45, 05 ноября 2018
Мир
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Храм Истины в Таиланде / maximum.fm

Высота построенного из четырех ценных пород дерева храма Истины составляет 105 метров, сообщает "Максимум".

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Храм был возведен на берегу моря на самом высоком месте, чтобы противостоять палящим лучам солнца и силе морского ветра. Каждый квадратный сантиметр этого поистине удивительного произведения искусства покрыт резными скульптурами из дерева и орнаментами на мифологические и религиозные сюжеты Китая, Таиланда, Индии и Камбоджи.

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Деревянный храм Истины олицетворяет восточную философию, древнее видения мира и древние знания. Главная его задача – помочь людям понять жизнь прошлых поколений, принципы жизненного цикла, ответственность человека, взаимоотношения со вселенной и общее стремление к утопии.

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