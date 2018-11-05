Опубликованы фото самого большого деревянного храма в мире

Храм Истины в Таиланде имеет статус крупнейшего в мире деревянного храма, строительство которого происходило без единого гвоздя.

Высота построенного из четырех ценных пород дерева храма Истины составляет 105 метров, сообщает "Максимум".

Храм был возведен на берегу моря на самом высоком месте, чтобы противостоять палящим лучам солнца и силе морского ветра. Каждый квадратный сантиметр этого поистине удивительного произведения искусства покрыт резными скульптурами из дерева и орнаментами на мифологические и религиозные сюжеты Китая, Таиланда, Индии и Камбоджи.

Деревянный храм Истины олицетворяет восточную философию, древнее видения мира и древние знания. Главная его задача – помочь людям понять жизнь прошлых поколений, принципы жизненного цикла, ответственность человека, взаимоотношения со вселенной и общее стремление к утопии.