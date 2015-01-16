Армянская Церковь требует у правительства Грузии возвратить ей 442 храма

Епархия Армянской Апостольской Церкви в Грузии, изучив национальный архив Армении, впервые представила грузинскому правительству Грузии число армянских храмов, действовавших в Грузии до советской власти. В письме, направленном государственному агентству по делам религий, названы 442 церкви, сообщает Грузия Онлайн.

В беседе с агентством «Арменпресс» пресс-секретарь Грузинской епархии ААЦ Сусанна Хачатрян сказала, что до этого правительству Грузии представляли списки только ныне действующих церквей.

«В список включены все армянские церкви – действующие, недействующие, разрушенные, ставшие грузинскими. Таким образом, епархия требует возврата принадлежащего ей имущества с учетом того, что нынешнее государство Грузия является правопреемником Грузинской ССР. Церкви продолжают рушиться, время оставляет свой отпечаток, и если не предпринять меры, то годы спустя они исчезнут с лица Земли. Необходимо позаботиться о них, и епархия требует возврата церквей, намереваясь позаботиться о них», ­ сказала Сусанна Хачатрян, добавив, что подобными вопросами занимается государственное агентство по делам религий, которое обсуждает вопросы с исторических и юридических точек зрения.

«Надеемся, что вопрос будет решен справедливо, и епархия сможет обрести эти церкви»,­ сказала Сусанна Хачатрян.