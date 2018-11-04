Во Франции епископы встретились с жертвами священников-педофилов

В Лурде, на юго-западе Франции, прошла первая встреча жертв сексуальных злоупотреблений со стороны священнослужителей с 118 иерархами Римско-католической церкви.

Разговор проходил за закрытыми дверями. Всего было организовано четыре группы, в каждой из которых участвовали 30 епископов, сообщает euronews.com.

"Примирение станет итогом этого пути, но пока я к нему не готов. Мы представляем всех пострадавших и многие из них еще не готовы простить. Поэтому сегодня здесь я испытывал некоторую неловкость", – говорит Оливье Савиньяк, один из участников встречи, пострадавший от священника-педофила в 1993 г.

Комиссию по борьбе с педофилией в католической церкви Франции возглавляет Люк Крепи, епископ Ле-Пюи-ан-Веле:

"Эта встреча не была заключительной, это только начало. Не нужно думать, что как только мы тут поговорим, все успокоятся. Напротив: ещё многое должно, как я надеюсь, произойти".

Педофильские скандалы продолжают сотрясать Римско-католическую церковь, в том числе во Франции, где на прошедшей неделе вскрылись новые случаи растления малолетних в Вандее в период с 1950 по 1979 г.