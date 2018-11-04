Правительство Пакистана внесло христианку Асию Биби в список «невыездных» граждан

Правительство Пакистана заключило сделку с исламистской политической партией, чтобы остановить возможный отъезд из страны Асии Биби, женщины-христианки, ранее осужденной на смерть «за богохульство», на днях оправданной.

Об этом сообщает "Седмица" со ссылкой на Сatholic Нerald.

После вспышки протестов в Пакистане против оправдания Асии Биби правительство, как сообщается, начало процесс, в результате которого ее имя будет добавлено в список людей, которым запрещено покидать страну.

Согласно данным пакистанского издания «Dawn», правительство заключило соглашение с исламистской политической партией «Техрик-и-Лаббаик Пакистан» (TLP), которая координировала протесты против освобождения АсииБиби.

Тысячи разгневанных демонстрантов недавно вышли на улицы в крупных городах — Исламабаде и Лахоре, требуя исполнения Биби.

По сообщению издания «Dawn», в обмен на то, что партия TLP прекратила протесты, правительство согласилось пересмотреть апелляцию об оправдании Асии Биби и начать процесс размещения ее имени в «контрольном списке» граждан, что помешало бы ей покинуть страну,

Асия Биби не появлялась публично после ее оправдания из-за протестов и опасений по поводу ее безопасности. Премьер-министр Имран Хан призвали всех к миру. Имран Хан был избран после публичного заявления в поддержку пакистанских законов о «богохульстве», что многие комментаторы считают умиротворением жестких избирателей и отказом от его прошлой платформы популиста-реформиста.

Некоторые лица в пакистанском правительстве отрицают, что имя Асии Биби будет помещено в список «невыездных» граждан. Ее текущее местонахождение неизвестно, по некоторым данным, ее содержат в охраняемом месте.

В рамках упомянутого соглашения правительство Пакистана также должно освободить всех, кто был арестован в течение четырех дней протестов, а TLP извинится перед всеми, кому доставили «неудобство» демонстрации, организованные партией.

Асия Биби была оправдана от обвинений в «богохульстве», и смертный приговор ей был отменен 30 октября 2018 года. Протесты против ее освобождения начались почти сразу.

В июне 2009 года обвинения в «богохульстве» адрес Асии Биби возникли из-за спора о чашке воды. Асия Биби, чья семья была единственной христианской семьей в ее деревне, пыталась выпить из чашки воды, которая ранее использовалась мусульманами. Ей сказали, что она не может это сделать, поскольку она «нечиста» из-за своей христианской веры. В ответ Асия Биби якобы высказала пренебрежительные замечания об исламском пророке Мухаммаде. Несколько дней спустя о «преступлении» Асии Биби доложили властям.

Она стала первой женщиной-немусульманкой в Пакистане, которую обвинили в «богохульстве». Асия Биби и ее семья говорят, что она полностью невиновна, и обвинения в ее адрес были измышлены.