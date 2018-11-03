В Египте нашли святилище времён Рамзеса II

В историческом районе Эль-Матарейя, расположенном в пригороде египетской столицы, археологами из Айн-Шамского университета обнаружено святилище эпохи правления одного из величайших фараонов Древнего Египта Рамзеса II.

Как сообщает "Седмица" со ссылкой на сайт египетского правительственного медиа-портала «Ahramonline», останки постройки найдены на месте крупного религиозного центра Египетского царства эпохи XIX династии – города Гелиополя. Известный египтолог проф. Мамдуха Эльдамати, возглавляющий археологические работы в Эль-Матарейе, говорит, что это открытие является на сегодняшний день уникальным. «Это единственное из известных сейчас науке такого рода святилищ, относящееся к Новому Царству». «Оно использовалось для празднования Хеб-Седа как в правление фараона Рамзеса II (годы правления: ок. 1279 – 1213 гг. до Р. Х.), так, судя по всему, и при последующих правителях XIX-ой и XX-ой династии.

Первые находки, связанные с этой залой для священных церемоний, были сделаны в прошлом археологическом сезоне (март 2018 г.), говорится на официальной странице Министерства древностей Египта в «Фейсбуке». В нынешнем сезоне была раскопана та часть помещения, которая оставалась под землей, – это, прежде всего, ступени тронного места, система входов и выходов, а также фрагменты стен, со встроенными в них нишами-хранилищами для ритуальных керамических сосудов. Одно из хранилищ керамики осталось в полной сохранности (датируется Третьим переходным периодом – XI – VII вв. до Р. Х.).

Также в процессе археологических изысканий было обнаружено множество других артефактов, включая несколько каменных блоков колонн и фрагментов стен с надписями, относящимися к правлению фараона XX династии Рамзеса III.