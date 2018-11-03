Кельнский собор украсили изображением Папы Франциска

Убранство Кельнского собора украсила горгулья с изображением Папы Франциска.

Фигурка улыбающегося понтифика украсила главный портал собора, сообщает "Седмица" со ссылкой на информационное агентство «SIR».

Изображать различных знаменитых личностей в готических соборах Европы среди статуй, барельефов и витражей стало традицией со времен Средневековья. Особенно это касается тех величественных зданий, которые известны как «фабрики» по непрерывному добавлению новых памятников религиозного искусства или их обновлению.

В Италии организации, занимающиеся такого рода работами в соборах, называют словом «opera». В германском Кёльне аналогом такой структуры является Dombauhütte— организация, объединяющая ассоциации всех тех, кто работает над содержанием и уходом за собором.

Dombauhütte решило установить в Кёльнском соборе фигуру Папы Франциска. Это маленькая горгулья, изображающая улыбающегося понтифика на главном портале знаменитого храма.

«Это всего лишь декоративная горгулья, она не служит водостоком, поэтому нет воды», — сказал мастер-строитель Петер Фюссених (Peter Füssenich), представитель Dombauhütte, в интервью кёльнской газете «The Express».