В Индии казнят 16 полицейских за убийство мусульман

В Индии к смертной казни приговорены 16 сотрудников полиции, которых суд признал виновными в убийстве 42 мусульман.

Примечательно, что произошло убийство еще в 1987 году – судебный процесс в Верховном суде страны продолжался более 30 лет, сообщает Islam-today.

Предметом судебного разбирательства стало столкновение индусов с мусульманами, прозванное «Хашимпурским геноцидом», в результате которого погибли 42 мусульманина.

Произошло это в городе Меерут провинции Хашимпура на севере Индии, тогда полицейские открыли по мусульманам огонь из табельного оружия. В качестве подозреваемых по делу проходили 19 человек, однако за годы разбирательства трое из них скончались. Таким образом, виновными признаны 16.