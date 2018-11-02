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В Египте обнаружили пандус, который использовали для строительства пирамид

20:38, 02 ноября 2018
Мир
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Ученые нашли вероятный способ строительства древнеегипетских пирамид / islam-today.ru

В одном из карьеров неподалеку от Луксора, где добывали алебастр, обнаружены следы пандуса, который, вполне вероятно, использовался в древности для поднятия крупных каменных блоков.

Как сообщает Islam-today со ссылкой на издание Science Alert, примерный возраст находки составляет 4,5 тыс. лет.

Конструкция представляет собой наклонную площадку, по обе стороны от которой находятся лестницы и многочисленные отверстия для деревянных столбов. На своеобразные салазки, которые удерживали привязанными к столбам верёвками, помещался алебастровый блок. Когда рабочие тянули веревки, то они могли перемещать блок по рампе под углом 20 градусов и более.

При этом, отмечается, что алебастр не был основным материалом, применявшимся при строительстве пирамид, однако его использовали для отделки полов, изготовления скульптур, саркофагов и элементов интерьера. Ученые полагают, что конструкция эта могла использоваться и для перемещения каменных блоков, из которых, в частности, строились пирамиды.

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