В Египте обнаружили пандус, который использовали для строительства пирамид

В одном из карьеров неподалеку от Луксора, где добывали алебастр, обнаружены следы пандуса, который, вполне вероятно, использовался в древности для поднятия крупных каменных блоков.

Как сообщает Islam-today со ссылкой на издание Science Alert, примерный возраст находки составляет 4,5 тыс. лет.

Конструкция представляет собой наклонную площадку, по обе стороны от которой находятся лестницы и многочисленные отверстия для деревянных столбов. На своеобразные салазки, которые удерживали привязанными к столбам верёвками, помещался алебастровый блок. Когда рабочие тянули веревки, то они могли перемещать блок по рампе под углом 20 градусов и более.

При этом, отмечается, что алебастр не был основным материалом, применявшимся при строительстве пирамид, однако его использовали для отделки полов, изготовления скульптур, саркофагов и элементов интерьера. Ученые полагают, что конструкция эта могла использоваться и для перемещения каменных блоков, из которых, в частности, строились пирамиды.