В Нигерии террористы заживо сожгли имама и его семью
19:31, 02 ноября 2018Мир
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В Нигерии террористы заживо сожгли имама и его семью / islam-today.ru
Боевики террористической группировки «Боко Харам» совершили нападение сразу на несколько деревень в нигерийском штате Борно.
Как сообщает Islam-today со ссылкой на издание All Africa, в общей сложности, участие в вылазке приняли порядка 200 террористов.
В одном из населенных пунктов, по свидетельствам очевидцев, боевики обнаружили мусульманского священнослужителя, который вместе с семьей пытался бежать, узнав о приближении группировки. Проявив свойственную исключительно террористам жестокость, они сожгли имама и его семью заживо.
Та же участь постигла и десятки других жителей деревень, на которые было совершено нападение. Отмечается, что позже военным все же удалось взять ситуацию на контроль, однако это не спасло жизни нескольких десятков мирных жителей.
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