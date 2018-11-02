В Египте расстреляли автобус с паломниками-христианами
18:02, 02 ноября 2018Мир
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В результате случившегося 10 человек, включая троих детей, погибли / ria.ru
Представители коптской церкви Египта сообщают о новом нападении на христиан в стране.
Как передает "Сегодня" со ссылкой на телеканал "Аль-Хадас", новая атака произошла 2 ноября неподалеку от монастыря Святого Самуила в египетской провинции Эль-Минья.
Сообщается, что группа неизвестных напала на колонну из трех автобусов с коптами, которые возвращались из паломничества в город Сохага. Террористы на внедорожнике перекрыли путь одного из автобусов и открыли по нему огонь.
В результате случившегося 10 человек, включая троих детей, погибли и еще полтора десятка были ранены.
В египетском МВД уже создали оперативную группу по поиску и поимке преступников.
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