В Египте расстреляли автобус с паломниками-христианами

Представители коптской церкви Египта сообщают о новом нападении на христиан в стране.

Как передает "Сегодня" со ссылкой на телеканал "Аль-Хадас", новая атака произошла 2 ноября неподалеку от монастыря Святого Самуила в египетской провинции Эль-Минья.

Сообщается, что группа неизвестных напала на колонну из трех автобусов с коптами, которые возвращались из паломничества в город Сохага. Террористы на внедорожнике перекрыли путь одного из автобусов и открыли по нему огонь.

В результате случившегося 10 человек, включая троих детей, погибли и еще полтора десятка были ранены.

В египетском МВД уже создали оперативную группу по поиску и поимке преступников.