Армянская Апостольская Церковь выступила против форума ЛГБТ-христиан

Верховный духовный совет Армянской Апостольской Церкви выступил с резкой критикой в связи с планами провести в Ереване «форум ЛГБТ-христиан Восточной Европы и Центральной Азии».

Как сообщает "Благовест-Инфо", на заседании, прошедшем 1 ноября в монастырском комплексе Первопрестольного Эчмиадзина, Совет выступил с заявлением по поводу инициативы организовать в Армении ЛГБТ-форум, взволновавшей армянскую общественность. В распространенном пресс-канцелярией Эчмиадзина документе говорится, что пропаганда гомосексуального поведения угрожает национальным и духовным ценностям.

В ходе обсуждений Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин II отметил: «В последние дни с глубокой обеспокоенностью узнали новость об инициировании гомосексуалистами форума в Армении, что вызвало сильное негодование у нашего народа.

Веками наш христолюбивый народ является носителем заветной идеи благословенной Богом семьи и хранителем освященных семейных ценностей. Священным таинством богоутвержденной семьи продолжается жизнь, чудо жизни. Господь установил заповеди и моральные нормы для созданного Творцом человека. Сегодня, однако, предпринимается попытка представить нравственные отклонения и их открытую пропаганду в свете человеческих прав и свобод. Святая Церковь Христова выразила свою позицию относительно явления гомосексуализма, провозгласив неприемлемым искажающий человеческую природу данный уклад жизни, никогда, однако, не переставая оказывать пастырскую заботу и призывать оказавшихся в этом грехе людей исправить свой путь.

Строго порицаем и осуждаем шаги представителей ЛГБТ-сообщества по разжиганию конфликтов в обществе, любую социализацию явления гомосексуализма и его пропаганду, что является соблазном для нашего подрастающего поколения и угрозой долговечности нашего народа».

Заявление Верховного духовного совета Армянской Церкви последовало в ответ на сообщения в СМИ о проведении в Армении 15-18 ноября «форума ЛГБТ-христиан Восточной Европы и Центральной Азии». По разным данным для участия в этом форуме из разных стран в Армению приедут от 400 до 1 тысячи представителей ЛГБТ-сообщества. Эти сообщения вызвали бурные споры в социальных сетях.