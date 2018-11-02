Христианские общины Латвии проведут «Сиротское воскресенье»

В христианских общинах и приходах Латвии вот уже пятый год подряд будет отмечаться «Сиротское воскресенье».

Как сообщает «Благовест-Инфо», в этом году его будут отмечать 4 ноября. Основная цель мероприятия – привлечь внимание общества к сиротам и детям, оставшихся без родителей.

«Сиротское воскресенье» - международная экуменическая инициатива, в которую вовлечены христианские общины во всем мире. Главы крупнейших христианских общин Латвии подписали призыв к латвийским приходам присоединиться к этой инициативе, чтобы в своих молитвах, проповедях и в ходе тематических мероприятий было обращено внимание к проблемам детей-сирот. По последним данным, в детских домах Латвии воспитываются около 800 детей.

Общество «Латвийский Христианский альянс – детям» при посредничестве христианских конфессий Латвии надеется донести до жителей страны мысль о том, что любой человек может помочь сироте. Это может быть и гостевая семья, и приемная семья, и возможность стать опекуном или волонтером в детском доме.

В этом году главное богослужение «Сиротского воскресенья» состоится в рижской общине святой Марии Магдалины (Римо-Католическая Церковь Латвии). В этот день в христианских общинах Латвии состоится много мероприятий для воспитанников детских домов.