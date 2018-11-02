В Ираке восстанавливают христианские храмы, разрушенные боевиками

Власти Ирака начали реализацию масштабной программы восстановления разрушенных боевиками международной террористической группировки «Исламское государство» христианских храмов.

Как сообщает Islam-today, отремонтированы или отреставрированы будут десятки церквей по всей стране, которые, находясь под контролем ИГИЛ, получили значительный ущерб.

Между тем, как заявил губернатор провинции Найнава Навфаль аль-Якуб, в Ирак продолжают возвратиться христиане.

Столица провинции, Мосул, находился под контролем ИГИЛ с 2014 года. Приход боевиков спровоцировал массовый исход христиан – тысяч из были убиты. Джихадисты сравняли с землей 15 храмов провинции, еще 40 – получили различные повреждения.