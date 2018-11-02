В Ираке восстанавливают христианские храмы, разрушенные боевиками
10:15, 02 ноября 2018Мир
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Террористы ИГИЛ уничтожили в Ираке десятки церквей / islam-today.ru
Власти Ирака начали реализацию масштабной программы восстановления разрушенных боевиками международной террористической группировки «Исламское государство» христианских храмов.
Как сообщает Islam-today, отремонтированы или отреставрированы будут десятки церквей по всей стране, которые, находясь под контролем ИГИЛ, получили значительный ущерб.
Между тем, как заявил губернатор провинции Найнава Навфаль аль-Якуб, в Ирак продолжают возвратиться христиане.
Столица провинции, Мосул, находился под контролем ИГИЛ с 2014 года. Приход боевиков спровоцировал массовый исход христиан – тысяч из были убиты. Джихадисты сравняли с землей 15 храмов провинции, еще 40 – получили различные повреждения.
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