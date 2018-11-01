В Латвии за год церквям и религиозным организациям пожертвовали более 19 млн евро

Согласно информации Службы госдоходов Латвии (СГД), в 2017 году церквам и религиозным организациям Латвии было пожертвовано 19,64 млн. евро, что на 2,1 млн. евро больше, чем годом ранее, когда объем пожертвований составил 17, 54 млн. евро.

По данным министерства юстиции Латвии в прошлом году почти на 40 000 человек увеличилось и количество верующих в стране. Однако этот факт можно связать с тем, что в 2017 году отчеты о своей деятельности подали больше общин и религиозных организаций, сообщает "Благовест-инфо".

Как отмечают в СГД, в 2017 году церкви и религиозные организации Латвии израсходовали 18,74 млн. евро (из пожертвований). При этом сумма неиспользованных пожертвований и подарков составила 11,4 млн. евро.

Как и в 2016 году, большая часть жертвователей церквам и религиозным организациям осталась анонимной. На правах анонимности церквам пожертвовали 7,92 млн. евро. От юридических лиц из Латвии церкви и религиозные организации получили 4, 48 млн. евро (годом ранее — 3,64 млн. евро), от иностранных юридических лиц — 3,65 млн. евро (на 450 000 евро больше, чем в 2016 году).

В качестве подарков и пожертвований от других лиц в казну религиозных организаций в прошлом году поступило 511 960 евро, пожертвования физических лиц (резидентов) составили 2,72 млн. евро, а нерезидентов — 354 611 евро.