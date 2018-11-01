В Нигерии боевики требуют 275 млн долларов за освобождение христианской девочки

Исламистская радикальная группировка «Боко Харам» в Нигерии потребовала 100 млрд нигерийских найр (275 млн долларов США) за освобождение 15-летней Леа Шарибу. Она единственная из более чем 100 похищенных школьниц остается в плену за то, что отказалась отречься от своей веры в Иисуса Христа и принять ислам.

Боевики похитили ее и еще 109 школьниц из Государственного научно-технического колледжа для девочек в штате Йобе 19 февраля. Большинство девочек отпустили примерно через месяц, пятерых девочек убили, сообщает "Католический обозреватель" со ссылкой на The Christian Post.

Друг семьи Джоса Глориа Самді Пулду рассказала, что для близких Леи сумма в 100 млрд найр неподъемная, поэтому они продолжают молиться и надеются, что правительство найдет способ освободить девочку.

«Я разговаривала с родителями Леа в воскресенье (28 октября). Все, что мы можем только молиться, – сказала она. – Мы молимся за Лею, мы молимся за правительство, мы молимся за «Боко Харам» и всех остальных. Пусть Бог вмешается в эту ситуацию».

Неназванный источник из правительства подтвердил в воскресенье, что исламские радикалы требовали указанную выше сумму денег за девочку. Источник заверил, что правительство Нигерии работает над ее освобождением.