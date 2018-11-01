В Иерусалиме в день выборов в муниципальный совет провели выборы в Библейском зоопарке

Библейский зоопарк в Иерусалиме объявил результаты собственных выборов, которые проводились одновременно с выборами в муниципальный совет столицы Израиля.

На Facebook-странице зоопарка говорится, что в голосовании приняли участие 693 посетителя.

В тяжелой борьбе победил лев по кличке Зив. В сообщении отмечается, что эта победа является «естественной», поскольку лев является символом израильской столицы. Кроме того, избиратели поддержали программу Зива, который обещал сделать столицу сильной.

На втором месте оказался кандидат от партии львов и носорогов, которые в своих предвыборной программе обещали Иерусалиму «сильное руководство».

И, наконец, на третьем месте — партия кенгуру, члены которой обещали заботиться не только о своем кармане, но и кармане избирателей.