В Индии язычники захватили христианский храм
17:37, 01 ноября 2018Мир
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Представители языческой группы перед захваченным храмом / islam-today.ru
В Индии язычники-радикалы захватили один из христианских храмов, снесли крест и провели в нем «церемонию очищения».
Как сообщает Islam-today со ссылкой на издание «Christian Post», «ритуал» в протестантском храме в селении Кхаднга в штате Джаркханд на востоке страны устроили примерно 50 последователей племенной веры Сарна Дхарам («религия святых лесов»), численность которой в стране на сегодня составляет 5 миллионов человек.
Активисты-язычники обвиняют протестантских миссионеров в строительстве школ, больниц и других социальных учреждений для якобы пропаганды христианства.
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