В Индии язычники захватили христианский храм

В Индии язычники-радикалы захватили один из христианских храмов, снесли крест и провели в нем «церемонию очищения».

Как сообщает Islam-today со ссылкой на издание «Christian Post», «ритуал» в протестантском храме в селении Кхаднга в штате Джаркханд на востоке страны устроили примерно 50 последователей племенной веры Сарна Дхарам («религия святых лесов»), численность которой в стране на сегодня составляет 5 миллионов человек.

Активисты-язычники обвиняют протестантских миссионеров в строительстве школ, больниц и других социальных учреждений для якобы пропаганды христианства.