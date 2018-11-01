После нападения на синагогу в Питтсбурге Минюст США создал сайт о преступлениях на почве ненависти

Министерство юстиции США запустило новый сайт о борьбе с преступлениями на почве ненависти.

Это произошло 29 октября, через два дня после того, как 11 верующих были застрелены в синагоге Питтсбурга, сообщает "Лехаим".

Веб-сайт представляет материалы о преступлениях на почве ненависти для правоохранительных органов, средств массовой информации, исследователей, жертв, правозащитных организаций и других. В его составе содержатся учебные материалы, техническая помощь, видеоматериалы, исследовательские отчеты, статистика и другая информация.

«Люди должны иметь возможность жить своей жизнью без угрозы насилия и дискриминации, независимо от того, кто они такие, во что они верят или как они молятся. Мы будем продолжать уделять первоочередное внимание нашей работе, привлекая к ответственности виновных в преступлениях на почве ненависти по всей стране», – говорится в заявлении исполняющего обязанности помощника генерального прокурора Джона Гора.

Министерство юстиции заявило, что за последние 10 лет оно обвинило более 300 человек в совершении преступлений на почве ненависти.

Доступ к веб-сайту, посвященному преступлениям на почве ненависти, можно получить через сайт Министерства юстиции по адресу www.justice.gov.