В Брунее запретили Рождество

В Брунее - небольшой мусульманской стране в Юго-Восточной Азии, на севере острова Калимантан, власти запретили публичные рождественские празднования.

Говоря о «рождественских украшениях - таких, как приветствие, фигурки Санта-Клауса, новогодние елки, баннеры с рождественскими поздравлениями и торговый персонал, одетый как Санта-Клаусы», министерство религии Брунея заявило, что «мусульмане должны быть осторожны и не участвовать в праздниках - таких, как эти, ведь они не имеют никакого отношения к исламу».

«Мусульмане не имеют права наследовать обычаи и практику других религий, которые связаны с вопросами "акид" (веры)», - говорится в заявлении. «Тем временем, верующие других религий, которые живут под властью исламской страны, - должны вести себя согласно исламу. - Можно исповедовать свою религию или отмечать свои религиозные праздники среди своей общины, но при условии, что торжества не публичные и не привлекают мусульман».

«Акт публичной демонстрации торжества других религий, кроме ислама, можно рассматривать как распространение других религий, и это может рассматриваться как совершение преступления», - предупредили в министерстве.

КИРИОС, по материалам CWN