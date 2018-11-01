В Чехии геям могут разрешить заключать браки и усыновлять детей

Парламент Чехии обсудит законопроект, который позволит представителям ЛГБТ-сообщества заключить брак и усыновлять детей

Об этом сообщает "Эспресо" со ссылкой на "Associated Press".

В парламенте планируют обсудить документ, который будет предоставлять представителям ЛГБТ-сообщества право юридически оформлять свои отношения.

Отмечается, что в 2006 году парламент Чехии проголосовал за закон, который позволил однополым партнерам официально оформлять партнерство. Они получили права на наследование и здравоохранение, аналогичные тем, которые имеют традиционные пары. Впрочем однополым партнерам не разрешили жениться и усыновлять детей. Новый законопроект ликвидирует это неравенство.

Чешская Республика станет первой постсоветской страной, где представители ЛГБТ получат равные права с обычными гражданами, если его поддержат депутаты.