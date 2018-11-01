При ремонте посольства Ватикана в Риме обнаружили человеческие останки

В ходе ремонта в пристройке к зданию апостольской нунциатуры Ватикана в Риме были обнаружены человеческие останки, а именно фрагменты костей.

Как сообщают "Буквы", об этом проинформировали в пресс-службе Святого Престола.

Жандармерия Ватикана уже передала информацию об инциденте своему руководству, а также властям Италии.

Прокуратура Рима уже начала расследование по статье об убийстве. Следствие намерено провести ряд экспертиз, чтобы идентифицировать останки.

Прокурор Рима Джузеппе Пиньятоне, в частности, поручил установить возраст, пол и дату смерти погибших или погибшего (пока неизвестно, скольким людям принадлежат останки).

В Ватикане заверили, что готовы сотрудничать со следователями.

Как отмечает британское агентство ВВС, жуткая находка может стать ключом к раскрытию 35-летней тайны. Речь идет о бесследной пропаже 15-летней Эмануэлы Орланди. Она была дочерью служащего Ватикана (сотрудника канцелярии Папы Римского) и исчезла в 1983 году, когда пошла на урок музыки. Предполагается, что найденные останки могут принадлежать пропавшей девочке. Нашумевшее дело о ее исчезновении так и осталось нераскрытым.