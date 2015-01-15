В Финляндии строят самую высокую ледяную церковь

В Финляндии возводят самую высокую в мире ледяную церковь. С 24 января она будет доступна для посещения в финском городе Юука.

Строительством самой высокой ледяной церкви занимаются молодые волонтёры из Бельгии и Нидерландов.

Самая высокая башня ледяной церкви достигнет 30 метров в высоту, "здание" напоминает знаменитый собор в Барселоне.

Сейчас группа специалистов из Бельгии и Голландии заливает форму церкви смесью из воды и опилок. Морозы благоприятно сказываются на строительстве.

Внешний вид церкви напоминает знаменитый собор «Саграда Фамилия» в Барселоне.

Служба новостей Yle