В Финляндии строят самую высокую ледяную церковь
06:06, 15 января 2015Мир
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В Финляндии возводят самую высокую в мире ледяную церковь. С 24 января она будет доступна для посещения в финском городе Юука.
Строительством самой высокой ледяной церкви занимаются молодые волонтёры из Бельгии и Нидерландов.
Самая высокая башня ледяной церкви достигнет 30 метров в высоту, "здание" напоминает знаменитый собор в Барселоне.
Сейчас группа специалистов из Бельгии и Голландии заливает форму церкви смесью из воды и опилок. Морозы благоприятно сказываются на строительстве.
Внешний вид церкви напоминает знаменитый собор «Саграда Фамилия» в Барселоне.
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