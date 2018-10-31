На фестивале православных СМИ учили привлекать внимание к длинным текстам

Люди в сети продолжают читать так называемые «лонгриды», хотя короткий формат и пользуется несравненно большей популярностью.

Об этом заместитель директора Фонда «Фома Центр» Алексей Соколов рассказал на своем мастер-классе в рамках VIII фестиваля православных СМИ «Вера и слово», сообщает сайт журнала "Фома".

— Короткий материал всегда имеет больше шансов, но наш опыт в «Фоме» показал, что неожиданно «выстрелить» и собрать большое число прочтений может и длинный текст, — сказал Алексей Соколов. — Например, в этом месяце самым читаемым материалом у нас стала большая статья о книге «Тарас Бульба».

По словам представителя «Фомы», ключевую роль в достижении успеха играет работа с каналами распространения контента. Современная цифровая среда предлагает множество средств выхода на широкую аудиторию: это не только привычные социальные сети, но также рекомендательные сервисы (такие как Яндекс.Дзен) и многое другое. В частности Алексей Соколов привел примеры эффективной подачи длинных текстов в сетях ВКонтакте и Instagram.

Отдельный блок выступления был посвящен редакционной аналитике, которую представитель «Фомы» назвал одним из главных залогов успеха СМИ, отметив при этом, что не только в православных, но и в светских медиа, журналисты недостаточно прислушиваются к рекомендациям аналитиков и это регулярно приводит к проблеме продвижения изданий и проектов.

Отвечая на вопрос о том, как именно строить сегодня тексты, Алексей Соколов отметил, что единых критериев не существует и призвал помнить, что далеко не всегда следует учитывать требования сео-оптимизации.

— Вам нужно знать вашу собственную аудиторию, ее интересы и специфику, стараться учитывать их и у вас все получится, — сказал представитель «Фомы».

При этом, по его словам, важно ориентироваться не на количество посетителей ресурса, а на такие более сложные понятия, как вовлеченность, поведение и интересы читателей.