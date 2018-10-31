В Греции правительство намерено закрепить в Конституции религиозный нейтралитет
15:59, 31 октября 2018Мир
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Премьер Греции / fdlx.com
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что правительство страны планирует изменить отношения между церковью и государством в рамках конституционной реформы.
Об этом сообщает "Ekathimerini".
По его словам, "церковь и государство имеют зрелость, мудрость и чувствительность поставить свои отношения на рациональную основу".
"Пришло время четко закрепить в Конституции религиозный нейтралитет греческого государства, со всем, что это влечет за собой на практике и с точки зрения регулирования", - сказал он.
Однако Ципрас не объяснил, какой именно будет эта форма отношений.
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