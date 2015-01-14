В Грузии обнаружена неизвестная ранее часовня XIII века

В Грузии в пещерах монастырского комплекса Давид-Гареджи обнаружена неизвестная до настоящего времени часовня с настенными изображениями Пресвятой Богородицы, сообщает "Новости-Грузия".

Часовня была обнаружена случайно одним из монахов к востоку от монастыря Святого Додо. О находке сообщили Национальному Агентству охраны культурного наследия, после чего на место были направлены специалисты ведомства, которые приступили к исследовательским работам.

По мнению ученых, настенные изображения датируются XIII веком нашей эры. За последнее время с научной точки зрения это открытие является беспрецедентным. Исследовательские работы в часовне будут продолжены.

Комплекс Давид-Гареджи расположен в горных пещерах на границе Грузии и Азербайджана.