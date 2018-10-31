Во Франции цистерцианскому монастырю Фонтене исполнилось 900 лет

В Бургундии (Франция) 900 лет назад состоялась церемония закладки фундамента одного из наиболее сохранившихся монастырей цистерцианцев на текущий момент Фонтене, основанного в 1118 году Бернаром Клервоским.

Как сообщает "Седмица", Фонтене расположен на территории департамента Кот-д'Ор. В монастыре до сих пор ощущается дух его основателей.

Фонтене связан со святым Бенедиктом Нурсийским, здесь воочию явлена его главная заповедь "Ora et labora", молись и работай.

В аббатстве было действительно предостаточно работы: осушение болот, очистка, корчевание деревьев, развитие сельского хозяйства и рыболовства. Для цистерцианцев работа была путем к милости Господа. Цистерцианский орден был основан в 1098 году в монастыре Сито возле Дижона бенедиктинским аббатом Робертом Молезмским. Но настоящий прорыв цистерцианцев в Европе случился во время Бернара Клервоского, харизматичного аристократа с организаторскими способностями. Цистерцианство было встречным движением к клюнийской реформе как протест против падения нравственности монашества и духовенства, против вмешательства светских властей в церковную жизнь. Главное требование - строгое соблюдение устава святого Бенедикта.

Ни один камень не располагается в Фонтене случайным образом. Комната для обогрева находится рядом со скрипториумом, чтобы руки не мерзли при письме, из монастырской галереи проход идет прямо на поле для работ, из комнаты для сна в хор церкви всего пара шагов - как раз для полночной молитвы. В дормиториуме находилось одновременно около 300 монахов, простые соломенные маты протянуты на 56 метров друг за другом.

Закат аббатства начался во время Столетней войны, Фонтене был разграблен армией английского короля Эдуарда III, в 1450 году монастырь перенес пожар. В XVIII веке число монахов резко сократилось, а в период Великой французской революции Фонтене был закрыт. В конце XVIII века монастырь был продан французскому фабриканту Клоду Гюго, который сделал из монастыря бумажную фабрику. В 1820 году семья Монгольфье приобрела монастырь в собственность, затем в 1906 году монастырь был куплен меценатом Эдуардом Энаром, бумажная фабрика была закрыта и стали проводиться масштабные восстановительные работы по инициативе Энара, вернувшие монастырю его первоначальный вид. В 1981 года, монастырь был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и все еще находится в частной собственности, часто выступая в качестве кинозала. Большая часть аббатства открыта для посещений с организованными экскурсиями.