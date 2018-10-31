В Чикаго внутри храма создана баскетбольная площадка (фото)

Власти Чикаго в 2017 году приняли решение переделать неиспользуемые помещения исторических зданий в пространства для выставок и творческих мероприятий.

У компании "Nike" возникла идея создать внутри одной из недействующих церквей большую баскетбольную площадку – с игровым полем, раздевалками и тренажёрным залом, сообщает "Чемпионат".

В церкви уже проводятся тренировки для девочек и мальчиков в возрасте от 7 до 17 лет в течение всей рабочей недели, а в выходные дни Божий дом открыт для прихожан, главное – записаться для посещении тренировки на официальном сайте заранее.

До неузнаваемости изменив внутреннее убранство церкви, архитекторы совсем не тронули внешний фасад. И здание всё ещё продолжает радовать посетителей средневековым дизайном в стиле ампир. Что касается внутренних изменений, то в самом центре собора появилась большая баскетбольная площадка, а витражи с религиозными сюжетами заменили узорчатыми стёклянными рисунками баскетбольного мяча.