В Колумбии сатанисты убили грудного ребенка

В одном из муниципалитетов департамента Антиокия в ходе сатанинского обряда был убит пятимесячный ребенок.

Как сообщает Islam-today со ссылкой на колумбийские СМИ, трагедия произошла на днях. Тревогу подняла мать девочки, которая не обнаружила дочь, когда зашла в детскую комнату. Малышку похитили, а затем, по всей видимости, убили – тело ее было обнаружено неподалеку от дома.

Местное население утверждает, что жуткое преступление совершили сатанисты в канун праздника Хэллоуин.