цей матеріал доступний українською

В Колумбии сатанисты убили грудного ребенка

13:50, 31 октября 2018
Мир
549 0
Трагедия произошла в Колумбии в канун Хэллоуина / islam-today.ru

Как сообщает Islam-today со ссылкой на колумбийские СМИ, трагедия произошла на днях. Тревогу подняла мать девочки, которая не обнаружила дочь, когда зашла в детскую комнату. Малышку похитили, а затем, по всей видимости, убили – тело ее было обнаружено неподалеку от дома.

Местное население утверждает, что жуткое преступление совершили сатанисты в канун праздника Хэллоуин.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter