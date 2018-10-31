В Колумбии сатанисты убили грудного ребенка
13:50, 31 октября 2018Мир
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Трагедия произошла в Колумбии в канун Хэллоуина / islam-today.ru
В одном из муниципалитетов департамента Антиокия в ходе сатанинского обряда был убит пятимесячный ребенок.
Как сообщает Islam-today со ссылкой на колумбийские СМИ, трагедия произошла на днях. Тревогу подняла мать девочки, которая не обнаружила дочь, когда зашла в детскую комнату. Малышку похитили, а затем, по всей видимости, убили – тело ее было обнаружено неподалеку от дома.
Местное население утверждает, что жуткое преступление совершили сатанисты в канун праздника Хэллоуин.
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