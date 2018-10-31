В Ватикане на площади Святого Петра установят рождественские ясли из песка

Рождественские ясли на площади Святого Петра в Ватикане будут сооружены в этом году из песка.

Авторы идеи хотят таким образом воплотить в жизнь древнюю традицию итальянского города Езоло, сообщает "Благовест-Инфо" со ссылкой на "L’Osservatore Romano".

Сцена Рождества Христова из доломитового песка займет площадь около 25 кв. м. Ее основной частью станет песчаный барельеф длиной 16 м, высотой 6 м и глубиной 5 м. На создание необычной композиции уйдет 1000 кубометров песка. Перед тем как песок отправится в Рим, его благословит Патриарх Венеции Франческо Моралья.

Сооружение яслей начнется в середине ноября, их торжественное открытие состоится 7 декабря. Артефакт будет находиться на площади до 13 января.

Кроме яслей на главной площади Ватикана – как и в предыдущие годы – будет установлена ёлка. Он приедет в Рим тоже с севера Италии – из епархии Конкордия-Порденоне. Высота лесной красавицы – 21 метр, диаметр в области нижних веток – 10 метров.