Конфликт между Коптской и Эфиопской Церквами обострился из-за прав на монастырь в Иерусалиме

Обострился конфликт между Коптской и Эфиопской Церквами из-за прав на монастырь Дейр-эс-Султан в Иерусалиме.

И копты, и эфиопы считают, что обитель, расположенная на крыше базилики Воскресения Христова (Храма Гроба Господня), принадлежит им, сообщает "Благовест-Инфо".

Синод Эфиопской Православной Церкви, заседание которого состоялось на днях, одобрил текст письма, в котором выражается благодарность правительству Израиля за готовность начать неотложные реставрационные работы в монастыре Дейр-эс-Султан вопреки сопротивлению со стороны представителей Коптской Церкви.

Сообщается, что Эфиопская Церковь начала информационную кампанию с целью доказать принадлежность иерусалимского монастыря именно эфиопам, а не коптам, как утверждает противная сторона.

Конфликт вокруг обители Дейр-эс-Султан может свести на нет процесс укрепления отношений между Коптской и Эфиопской Церквами, наметившийся в последние годы. В январе 2015 года эфиопский Патриарх Матиас посетил Египет, что стало важным шагом в преодолении былых противоречий между двумя Церквами. Церковь Эфиопии находилась под юрисдикцией Коптской Церкви вплоть до 1959 года, когда ей была предоставлена автокефалия.

24 октября коптские монахи, устроившие в храме Гроба Господня сидячую забастовку с целью не пропустить в монастырь Дейр-эс-Султан сотрудников израильского управления по делам древностей, были насильственно эвакуированы израильскими полицейскими. Весь мир облетели фотографии коптского монаха в наручниках.

Новый виток конфликта начался после того, как израильское Управление по делам древностей решило осуществить реставрацию монастыря, согласовав ход работ с эфиопскими монахами. Со своей стороны, копты решительно воспротивились ремонту, посчитав, что он может стать косвенным подтверждением нынешнего статуса обители.