Федор Конюхов освятит воды Тихого океана

Освящение вод Тихого океана и две православные литургии состоятся во время первого в мире кругосветного путешествия на вёсельной лодке, заявил российский путешественник и православный священник Фёдор Конюхов.

В 2018-2020 годах Конюхов намерен в три этапа совершить одиночный переход на весельной лодке «Акрос» вокруг света. За всю историю переходов на весельных лодках через океаны никому не удалось пересечь Южный океан и обогнуть мыс Горн на весельной лодке, сообщает "Благовест-инфо".

«Я — православный священник, я думаю там две литургии провести. Я выберу, когда будет хорошая погода и сделаю себе запас времени… Также я океанскую воду буду освящать. А в основном гребёшь, а сам молишься», – сказал Конюхов.

Маршрут разбит на три этапа: в ноябре 2018 года старт из Новой Зеландии до мыса Горн (Чили); в декабре 2019 года продолжение от мыса Горн до Австралии, мыс Люин; в декабре 2020 года — переход из Австралии в Новую Зеландию. Средняя продолжительность каждого этапа составит 120 дней, а общая протяжённость кругосветного путешествия — 27 тысяч километров.