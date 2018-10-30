В Исландии быстро восстанавливается древнескандинавская языческая вера «Асатру»

Государственная лютеранская «Народная церковь» Исландии переживает кризис и упадок, а тем временем в стране быстро восстанавливается и распространяется языческая древнескандинавская вера «Асатру» времен викингов.

Как сообщает «Седмица» со ссылкой на «Іcelandmag».

К государственной лютеранской церкви (так называемой «Народной церкви»), возглавляемой епископом с резиденцией в Рейквьявике, формально принадлежит подавляющее большинство жителей острова. Церковь имеет около 300 приходов и более сотни пасторов, которые еще недавно духовно окормляли 245 тысяч человек верующих, хотя из них лишь 10% посещают храмы хотя бы раз в месяц, по данным церковной статистики.

Однако в последние годы государственная лютеранская церковь быстро теряет прихожан. Как показывают последние данные государственной статистической службы Registers Iceland, только за первые 9 месяцев 2018 года церковь покинуло 2030 прихожан, причем это единственная из пяти крупнейших религиозных конгрегаций страны, регистрирующая исход членов конгрегации.

Среди этих пяти конгрегаций четыре христианских и одна языческая. Народная церковь, по свежим данным, окормляет 233,062 прихожан, что составляет 65.6% населения страны; следом идет Католическая церковь Исландии (13,799 прихожан, или 3.9% населения); Свободная церковь Рейкьявика (9,866 последователей или 2.8% населения); Свободная церковь Хафнарфьордура (6,946 последователй или 2% населения); и Языческая ассоциация Исландии, исповедующая древнескандинавскую веру «Асатру» эпохи викингов (4,349 язычников или 1.2% населения). По данным службы Registers Iceland, есть также обособленное течение этой языческой веры «Рейкьявик» численностью в 26 человек, то есть в совокупности язычников в стране насчитывается 4,375. Ни одна из прочих действующих в стране конгрегаций (а их официально насчитывается 47) не превосходит по численности 1% населения страны.

Языческая религия Асатру считается крупнейшей нехристианской конгрегацией Исландии, причем ее численность выросла на 8% за девять месяцев. Итого в неверие и язычество всего за десять месяцев этого года ушло около 17% населения страны.